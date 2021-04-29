Создание базы ДНК в Украине: Рада отдала законопроект на доработку
В Украине пока не смогли ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект №4265.
Источник:24 канал
За поддержку документа отдали свои голоса только 222 народных депутата, зато 249 проголосовали за его доработку.
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Что предусматривает законопроект о базах ДНК в Украине
В пояснительной записке говорится, что в такую базу ДНК будут вносить данные о людях, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.
Также ДНК будут брать у осужденных и тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы или имеет непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
Если в расследовании будет фигурировать определенное ДНК, то это даст возможность оперативно отыскать его в базе, как следствие найти преступника.
Документ предлагает установить механизм отбора биологических образцов людей, добровольно поступающих или призываемых на военную службу, и военнослужащих. Однако их информация будет не в базе Министерства внутренних дел, а в личной карточке. Это, надеются создатели законопроекта, поможет идентифицировать погибших или пропавших без вести.
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