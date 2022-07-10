О том, что закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко. "За" проголосовали 256 народных депутатов Украины.

К теме Как идентифицируют тела бойцов с помощью анализа ДНК

Для чего нужна база ДНК:

  • чтобы идентифицировать людей, совершивших уголовные преступления;
  • разыскивать пропавших без вести людей;
  • идентификации непознанных трупов людей, их останков и частей тела;
  • идентификации человека, который по состоянию своего здоровья или возрасту не способен сообщить сведения о себе.

Также сейчас, во время войны, это необходимо для того, чтобы установить российских военных преступников.

Единая база ДНК функционирует в США, Великобритании, Польше, Германии, Италии, Испании, Франции.

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