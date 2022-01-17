В свою очередь, на дипломатическом направлении Россия продолжает демонстрировать ультимативный характер заявлений, угрозы и откровенный шантаж, что не располагает к цивилизованному диалогу.

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Цена агрессии

Все эти признаки говорят о том, что Москва готова к реализации самого негативного сценария по отношению к Украине. При этом очевидно, что больше всего от этого сценария пострадает именно Россия, причем у нее уже есть многолетний печальный опыт вторжения в Украину в 2014 году и последствия этой авантюры сказались на российской экономике наихудшим образом.

И, стоит отметить, что даже сейчас, когда Россия занимается переброской войск и дипломатическим сквернословием, но не приступила к активным наступательным действиям, она несет экономические потери, исчисляемые десятками миллиардов долларов!

Так, только на прошлой неделе крупнейшие российские компании потеряли более 40 миллиардов долларов!

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На российском рынке ценных бумаг начались валовые распродажи акций, основные индексы показали падение, установившее минимальный показатель с весны 2021 года.

Самые серьезные потери понесли "Сбербанк" — 11,1 миллиарда долларов, "Газпром" — 7,8 миллиарда долларов, "Роснефть" — 5,5 миллиарда долларов, "Норникель" — 4,2 миллиарда долларов.

На ровном месте

Стоит понимать, что сама по себе переброска войск к границе с Украиной уже обходится российскому бюджету в миллионные затраты ежедневно, но помимо нее создаются условия для коллапса экономики.

Что называется, на ровном месте, без каких либо экономических предпосылок кризиса, экономику России начинает лихорадить только от самого намерения Кремля поиграть мускулами перед своими геополитическими оппонентами. А, что будет, если эта игра зайдет слишком далеко?

Фактически, воинственная риторика российских властей и представителей дипломатического сектора, которая так нравится как им самим, так и ура-патриотической прослойки населения, не особо отличающиеся интеллектуальным потенциалом, отчего восприятие реальности у них крайне искажено, наносят колоссальные потери экономике страны и тем самым способствуют обнищанию населения.

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Кто за это заплатит

При сохранении подобной риторики на этой неделе, российские компании потеряют не меньше, а возможно и больше, чем на прошлой. Грубо говоря, за две недели потери российской экономики могут составить 100 миллиарда долларов.

К слову сказать, бюджет города миллионника Воронежа на 2022 года составляет 355 миллионов долларов. В свою очередь бюджет немецкого города Кельн, с таким же населением, в 2022 году превысит 5,9 миллиарда долларов.

Для российской власти всегда, бряцанье оружием казалось более важным, нежели строительство и обустройство городов, забота о населении и процветании страны.

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