Ukraïner написал о том, как сотни тысяч беженцев от диктатуры Александра Лукашенко нашли свой новый дом в Украине, чем они занимаются и что их объединяет с украинцами.

К теме Это как выйти из концлагеря, – белорусские журналисты об эмиграции в Киев

Первые беженцы из Беларуси оказались в Украине еще в мае – июне 2020 года, когда в Минске и Гродно арестовали кандидатов в президенты Беларуси Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, а отряды милиции особого назначения разогнали мирные акции в нескольких городах.



Протест в Беларуси / Фото Алеся Пилецки

Почему люди покинули дома

С началом активных протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в августе 2020 года, сообщество пополнилось новой волной – белорусскими активистами, которые вынуждены покидать свои дома, где им опасно оставаться. Сейчас белорусская диаспора в Украине стала рупором изменений, где слышны голоса каждого: от правозащитников до деятелей искусства.

Ты видишь, что за тобой следят, собирают данные у соседей, твоих друзей, и ты понимаешь, что у тебя есть несколько часов, чтобы покинуть страну, потому что ты становишься не свидетелем, а обвиняемым,

– рассказал о своем вынужденном переселении из Беларуси активист и волонтер правозащитного центра "Вясна" Максим.

Кто помогает белорусам в Украине.

Этот поток нисколько не уменьшился даже после прекращения авиасообщения Беларуси с нашей страной. Большое количество людей, которые нуждались в срочной правовой и психологической помощи, стало причиной создания в Киеве Free Belarus Center – общественной инициативы, которая помогает белорусам не только адаптироваться, но и развиваться в Украине.



Free Belarus Center действует в Киеве / Фото Юрия Стефаняка

В частности, образовательный отдел центра получает большой запрос на получение знаний о цифровой безопасности и правозащите. Такую тенденцию объясняют тем, что белорусы хотят приносить пользу родной стране из-за рубежа и той стране, в которой они временно пребывают.

Партизанские методы в XXI

Белорусы верят, что в каждом из них есть ген партизана, поскольку во время Второй мировой войны количество белорусских советских партизан достигало более 350 тысяч человек.

В условиях, когда в 2020 году в Беларуси выключили интернет и заблокировали независимые медиаресурсы, партизанский метод распространения информации через самиздатовские газеты и листовки опять стал актуальным.



Белорусы распространяли информацию через листовки и плакаты / Фото Юрия Стефаняка

Весной 2021 года в Художественном Арсенале в Киеве, в рамках выставки "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив", украинцы могли увидеть воочию современные протестные газеты, плакаты и листовки, которые белорусы загружали из телеграм-каналов, печатали и разносили по почтовым ящикам у себя в доме, дворе или районе. Большую часть работ сосредоточили на образе женщины.

"Кожны дзень" – знаковое, но не единственное событие, которое знакомит украинцев и белорусов в Украине с культурой Беларуси. Free Belarus Center организует такие мероприятия, как фестиваль "День белорусского искусства" на плацу Киево-Могилянской академии, где можно послушать современные белорусские группы и ознакомиться с фотовыставкой, а также литературные чтения с участием белорусских поэтов.



Free Belarus Center организует различные события / Фото Алеся Пилецки

Верят, что вернутся домой

Считают, что именно в Украину выехало наибольшее количество белорусов, которые вынуждены были покинуть свою родину. Это очень большое количество людей, они очень разные, но всех их объединяет общая жажда свободы и демократии.

В украинцев, по мнению координатора Free Belarus Center в Киеве Полины Бродик, которая живет в Украине с 2015 года, белорусы учатся объединяться, гордиться своим происхождением и бороться за национальные и культурные достижения своей родины. Она верит, что после свержения режима Лукашенко белорусы вернутся домой.



Белорусы хотят вернуться в свободную страну / Фото Алеся Пилецки

"Рано или поздно это произойдет, и я смогу применить в своей стране весь тот багаж знаний, который мне удалось собрать в разных странах, в частности в Украине", – отмечает Полина.

Больше об истории белорусов в Украине: смотрите видео Ukraїner