Путем манипуляции правительства часто пытаются отвлечь внимание общества от важных экономических или общественных проблем. Проще всего это сделать в авторитарных и небогатых странах.

Заметьте Хватит убивать народ, – Тихановская о попытке активиста Латыпова перерезать горло в зале суда

Часто к этой технике манипуляции прибегают, когда главе государства уже пора на пенсию, в то же время он хочет убедить народ, что является единственным гарантом их безопасности, стабильности и светлого будущего.

Если народ бунтует и выходит на улицы, необходимо превратить жизнь в борьбу с внешними угрозами. Например, развязать новую войну и руководить мобилизованным народом.

Но война на востоке Украины продолжается уже 7 лет. Она уже не впечатляет россиян. А пустые пляжи оккупированного Крыма их не привлекают,

– говорится в сообщении.

Кроме того, народ, живущий под властью Владимира Путина, устал от операции в Сирии. Деятельность российских наемников в странах Африки тоже мало кого волнует. Именно поэтому необходимо было придумать новый предмет интереса.

Соседняя Беларусь, где правил "хозяйственник" Александр Лукашенко, стала лучшим вариантом.

"Российские пропагандистские СМИ очень быстро забыли, как белорусский автократ потопил в крови и пытках протесты, которые в его стране вспыхнули после выборов прошлого августа", – рассказывают в Rzeczpospolita.

Даже российских журналистов, которые сами побывали в аду белорусских протестов, заставили быстро "забыть" увиденное.

Теперь пропагандисты из Кремля распространяют информацию о братской стране, которая стала жертвой враждебных сил Запада. Беларуси вроде бы нужна "поддержка старшего брата". Возможно, даже военная.