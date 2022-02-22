В Министерстве иностранных дел Беларуси взялись комментировать признание Владимиром Путиным боевиков временного оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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Беларусь высказалась о признании боевиков

Белорусское ведомство в своем заявлении отметило "опасность безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран", что ведет "к стремительному росту напряженности в восточноевропейском регионе и деградации системы международной безопасности, которая создавалась десятилетиями".

В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик,

– написали в МИД Беларуси.

Там добавили, что страна якобы "всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на Донбассе". "Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всячески способствовать этому процессу", – добавили там.

В завершение министерство призвало "братские славянские народы" стать на путь переговоров, а страны Запада – "перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции".

"Легитимизация" Россией боевиков на Донбассе: коротко

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании боевиков из временно оккупированного Донбасса. Ранее с соответствующим обращением к главе Кремля выступили депутаты Думы.

Украина и международное сообщество резко осудили такие действия Москвы.

Евросоюз вводит санкции против российских депутатов, граждан и компаний. Там надеются, что эти ограничения "сильно ударят по государству-агрессору".

Германия объявила об остановке сертификации "Северного потока-2". Об ограничениях сообщила Великобритания – они направлены, в частности, против 5 российских банков и олигархов.

Введение санкций анонсировали также в США и Канаде.

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