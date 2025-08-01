Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны Беларуси.
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Что в Беларуси говорят о силах специальных операций?
Командующий сил специальных операций вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко рассказал, о работе военнослужащих.
Он отметил, что бойцы применяют борьбу с беспилотниками, обучают операторов. Также, по его словам, развиваются тактическая стрельба, тактическая медицина и применение минно-взрывных заграждений.
Сегодня вокруг Республики Беларусь очень сложная ситуация. Мы на нее реагируем. Например, выполняем задачи по прикрытию участков границы. С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой - мы с 2022 года ее выполняем,
– сказал Денисенко.
"Силы специальных операций сегодня готовы к выполнению задач по назначению защиты Республики Беларусь. Это самое главное", – подытожил генерал-майор.