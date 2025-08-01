Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

Смотрите также Нужно воздушное перемирие, Россия заинтересована в этом, – Лукашенко о падении БпЛА в Минске

Что в Беларуси говорят о силах специальных операций?

Командующий сил специальных операций вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко рассказал, о работе военнослужащих.

Он отметил, что бойцы применяют борьбу с беспилотниками, обучают операторов. Также, по его словам, развиваются тактическая стрельба, тактическая медицина и применение минно-взрывных заграждений.

Сегодня вокруг Республики Беларусь очень сложная ситуация. Мы на нее реагируем. Например, выполняем задачи по прикрытию участков границы. С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой - мы с 2022 года ее выполняем,

– сказал Денисенко.

"Силы специальных операций сегодня готовы к выполнению задач по назначению защиты Республики Беларусь. Это самое главное", – подытожил генерал-майор.