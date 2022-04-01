Железнодорожников запугивают

Представители КГБ Беларуси задержали уже более 30-ти работников железной дороги. Белорусский режим пытается найти виновных в диверсиях.

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По данным Центра противодействия дезинформации, жертвами преступных действий становятся люди, которых угрозами заставляют записывать видео, где они признаются в "совершенном" и каются. Видео затем используют для устрашения других работников железной дороги и людей, выступающих против агрессии России,

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко очень боится быть наказанным Россией за проигрыш в этой войне. И бояться действительно стоит. А белорусских партизан мы благодарим за работу,

– говорится в сообщении.

Что известно о рельсовой войне

Напомним, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения – его взорвали. Раньше оккупанты отправляли этим путем военные эшелоны.

Чтобы замедлить движение российской военной техники в Украину, белорусы выводят технику из строя.

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