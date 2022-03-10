Добавим, что Юрий Дудь едва ли не единственный в России, кто осудил действия Путина и открыто заговорил о войне в Украине.

К теме Дудь считает, что на войне на Донбассе "случилось много ужасного с двух сторон"

Однако некоторые его видео не понравились белорусским властям, и там решили его забанить. В частности, три видео ютуб-канала "ВДудь" признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

Речь идет о таких видео-материалах:

Комиссаренко – новая жизнь после протестов в Беларуси;

Как жить, если лишают родины;

NEXTA – главное медиа белорусского протеста.

Новость дополняется…