Об этом в эфире 24 каналу рассказал Антон Мотолько – общественный активист и блогер из Беларуси. По его словам, в белорусский город Ельск даже привезли новую российскую технику.

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Мотолько: Опасность со стороны Беларуси сохраняется

Мотолько отметил, что сначала было заметно, как русские войска вывозят из Украины через Чернобыль. Мол, все сначала начали радоваться, что наконец-то вывезут и из Украины, и соответственно также из Беларуси.

Однако буквально вчера (2 апреля 2022 года – 24 канал) мы начали обращать внимание на то, что все-таки вероятнее всего идет ротация войск, в частности на территории Беларуси,

– сообщил активист.

Он также добавил, что при этом видно, как через Гомель уже в Ельск приехал один или более эшелонов, которые привезли новую российскую военную технику.

"Обязательно нужно понимать, что пока со стороны Беларуси все же сохраняется большая опасность в районе Киевской области", – заверил белорусский блоггер.

Белорусский активист и блоггер об актуальных данных из Беларуси: смотрите видео (начало темы с 7:35)