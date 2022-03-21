Несмотря на то, что сами белорусы не хотят воевать против украинцев, путинский прихвостень Александр Лукашенко продолжает готовиться к вторжению. По последним данным, белорусская армия уже наносит маркировку на свою технику. Кроме того, в стране базируется немало российской техники.

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Еще до недавнего времени граждане Беларуси пытались препятствовать планам своей власти. В частности – публиковали в сети видео и фото перемещения военных колонн, сообщали о пребывании российских солдат и перелетах российской авиации.

Первые обвинения в "экстремизме"

Теперь же такие действия признаны экстремизмом. Диктаторский режим Лукашенко запретил своим гражданам фиксировать все, что связано с военной техникой.

Обвинение в экстремизме уже получил 33-летний житель Пинска. Он, как заявляют белорусские силовики, передал администраторам телеграм-канала, который признан в Беларуси экстремистским, фото и видео с передвижением военной колонны.

"Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному воздействию телеграм-каналов, уверовал в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, снимал передвижение военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских телеграм-каналов", – сообщают белорусские силовики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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