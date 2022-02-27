Бельгия, Исландия, Ирландия и Дания присоединились к тем странам, которые запрещают российским самолетам входить в свое авиапространство. Однако на очереди и другие страны.

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Однако это только начало. Ряд других стран также рассматривают такую возможность. Страну-агресора отключают от международных систем и вводят против нее усиленные санкции. Дальше будет.