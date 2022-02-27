Формально бунтовщики аргументируют отказ тем, что это не предусмотрено в их контрактах. Однако на самом деле, как пишут СМИ, они просто боятся.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупанты шокированы профессионализмом ВСУ

По информации источников, оккупанты шокированы профессионализмом Вооруженных Сил Украины. Они несут огромные потери в технике и живой силе.

Хотя официально российские власти заявляют, что не несут никаких потерь в Украине, правда все же просачивается. Контрактники узнали, что на территории Украины всего за 3 неполных дня боевых действий уже погибло более 3,5 тысячи солдат, уничтожено огромное количество авиации и военной техники, включая танки.