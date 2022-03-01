Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Поэтому местные жители должны не паниковать и следовать всем правилам безопасности.

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В Белой церкви раздаются сирены

Приблизительно в 2:18 в Белой Церкви начали раздаваться сирены из-за угрозы вражеских обстрелов. Жителей города призывают выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь.

После этого необходимо немедленно уходить в укрытие. Лучше прихватить с собой средства личной защиты.

Кроме этого, следует сообщить о воздушной тревоге своих соседей и помочь больным и пожилым людям. До укрытия нужно добраться как можно скорее. Мобильные телефоны лучше не выключать.



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