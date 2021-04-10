Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты все больше обеспокоены усилением российской агрессии на востоке Украины. Говорится и о передвижении российских военных на украинских границах.

Она отметила, что сейчас Россия имеет войск на границе с Украиной больше, чем когда-либо с 2014 года. Только за последнюю неделю погибли 5 украинских военных.

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США проинформировали Турцию о кораблях

Официальная Анкара заявила, что Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что 2 американские военные корабли пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая. В Вашингтоне информацию пока не подтвердили.

Меркель озвучила требование Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучила требование свернуть наращивание войск на границе с Украиной ради деэскалации ситуации. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил якобы Россия имеет право перемещать войска как считает нужным.

Реакция Запада на заявление Зеленского о НАТО

Несмотря на то, что США и другие страны заявили о поддержке Украины в условиях нового проявления агрессии со стороны России – Запад сдержанно отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского начать формальный процесс подготовки Украины к вступлению в НАТО.

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