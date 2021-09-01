Американская и украинская стороны должны обсудить широкий спектр вопросов. Говорится о стратегическом партнерстве, соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, энергетики и климата.

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"Мы сначала объявили более раннюю дату встречи. Организация встречи двух глав государств является сложным и динамичным процессом. Не хочу здесь много анализировать логистических вопросов. Скажу только, что мы хотим, чтобы этой встречи уделили то количество внимания, которого она заслуживает", – пояснил представитель Белого дома.



Владимир Зеленский 31 августа прибыл в США / Фото Офиса Президента

О чем будут говорить президенты

Зеленский сможет лично пообщаться с Байденом. Перед тем они проведут встречу с участием советников.

Белый дом надеется, что президенты обсудят весь спектр политических вопросов, которые подчеркивают двусторонние отношения. Кроме того, Байден ждет от Зеленского полную информацию о состоянии безопасности Украины.

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Что известно о визите Зеленского в Вашингтон