Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Ранее сержант Валерий Маркус посоветовал жителям Ровенщины и Волыни "выехать на отдых" из региона в ближайшее время.
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Украинцы в соцсетях предположили, что это связано с растущей угрозой нападения со стороны Беларуси. По словам Мусиенко, предположения сержанта Маркуса могут быть его личным мнением.
"Сейчас у нас всех есть доступ к социальным сетям. Мы все можем делиться своими соображениями, предусматривать какие-то события. Однако это не значит, что все так и будет", – заметил военный обозреватель.
Россия и Беларусь концентрируют войска в районе Бреста
Он отметил, что белорусские войска отошли от Ровенской области. Белорусы вместе с россиянами сосредоточились у Бреста, фактически у границы с Польшей. Там большой полигон для обучения десантных войск, где сейчас проводятся определенные маневры.
Сейчас там находится небольшое количество русских и белорусских войск. На сегодняшний день увеличение численности белорусско-российских войск на границе с Украиной не фиксируется,
– подчеркнул Мусиенко.
Белорусским мужчинам вручают повестки
В то же время белорусские мужчины начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, это может даже сыграть на руку Украине.
Конечно, это нехорошо с точки зрения общей ситуации. Но есть позитив в том, что мы увидим, куда призовут белорусов и где они будут разворачиваться,
– сказал Мусиенко.
Украина готова "встретить" врага
Он подчеркнул, что Украина готова к любым возможным угрозам со стороны Беларуси. ВСУ предприняли целый ряд мер, чтобы в случае чего "приветливо" встретить врага.
- На Волынском направлении мощно работает украинская разведка.
- В приграничных регионах находятся украинские военные, территориальная оборона, Национальная гвардия.
- В приграничных областях, в частности Киевской и Житомирской, заминированы практически все пути на границе с Беларусью.
- У украинских военных есть средства, необходимые для сдерживания как бронетехники, так и пехоты.
Что станет признаком подготовки к вторжению со стороны Беларуси
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Украина прекрасно понимает все риски и внимательно следит за действиями врага.
Как только Россия или Беларусь – либо совместно, либо кто-нибудь из них – будет наращивать в большом количестве свои военные подразделения, это станет заметно. Это невозможно будет никоим образом скрыть, как бы белорусы этого не хотели.
– сказал Мусиенко.
Он добавил, что только когда Россия и Белоруссия будут собирать группировки в количестве до 30 – 50 тысяч военных, тогда можно будет думать о рисках непосредственного вторжения в Волынскую, Ровенскую, Житомирскую или Киевскую области.
"На сегодняшний день в Беларуси находятся от 5 до 6 тысяч российских военных. Плюс есть еще белорусские войска, боеспособная группировка которых составляет до 10 тысяч", – отметил военный обозреватель.
Россияне не уверены в белорусах
По словам Мусиенко, белорусская армия вряд ли решится на вторжение. Он добавил, что в Беларуси не уверены даже россияне.
Поэтому они пытаются заменить состав командования в белорусских войсках, привлекая к этому своих офицеров.
Сегодня ситуация на границе угрожающая, провокативная с белорусской стороны. Однако я бы не назвал ее критичной. Пока не видно такого, что войска будут готовы к вторжению через неделю, две или три,
– подчеркнул военный обозреватель.
Александр Мусиенко рассказал о ситуации в Беларуси: смотрите видео
Что происходит в Беларуси: коротко
- Не утихают разговоры о том, что российские солдаты будут снова наступать на территории Украины со стороны Белоруси. В Ровенской и Волынской ОВА заверили, что поводов для паники нет.
- В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что попавших под частичную мобилизацию россиян перебрасывают в Беларусь. Они унижают местных военных, используя этнические свойства.
- Кроме этого, белорусская военная полиция не может помешать преступлениям россиян. Поэтому в Беларуси растет неконтролируемая эскалация.