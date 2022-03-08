Речь идет о широкомасштабных фишинговых атаках против сайтов польской армии, а также украинских чиновников. Об этом пишут американские СМИ.

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Подробности от Google

Впрочем, эти атаки не были направлены на почтовые ящики Google и там не могут ответить, насколько успешными они могли быть. Также в первые дни войны белорусские хакеры Ghostwriter использовали фишинг, чтобы получить учетные данные украинских государственных чиновников и польских военных.

Другая хакерская группа – Fancy Bear, которую связывают с российским ГРУ, запустила фишинговые кампании против пользователей медиапортала Ukr.net. Как объяснили в Google, фишинговые письма поступали "из большого количества взломанных аккаунтов и содержали ссылки на домены, контролируемые злоумышленниками".

Обратите внимание! Фактически в Google поделились дополнительными доказательствами роли Беларуси в полномасштабном вторжении России в Украину.