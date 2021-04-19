Белорусские правоохранители вербовали украинцев для диверсий против Украины, – СМИ
Управление Службы безопасности Украины в Ровненской области вышло на белорусских правоохранителей, которые вербовали украинцев. Их под давлением заставляли собирать информацию, которая является гостайной Украины.
Источник:"Радто Свобода"
Группу правоохранителей уличили в рамках расследования дела, которое открыли еще в октябре 2019 года в отношении сотрудника Госпогранкомитета Беларуси.
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Что известно о вербовке украинцев
Следствие предполагает, что он "препятствовал деятельности ВСУ". Мужчина сам обратился в СБУ и заявил, что его завербовали. Он должен был собирать данные о деятельности, вооружении и технике пограничников, а также об особенностях охраны украинской границы на Волыни и Ровненщине.
Следствие устанавливает личности еще нескольких белорусских правоохранителей, которые собирают информацию, которая является гостайной в Украине, и привлекают к сотрудничеству украинцев, осуществляя на них психологическое и физическое давление.
Решение суда о продлении досудебного расследования до 8 апреля 2022 года свидетельствует о том, что несколько украинцев уже допросили по этому делу.
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