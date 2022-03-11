Советник министра внутренних дел Антон Геращенко высказался относительно возможного вторжения белорусских войск на украинскую территорию. Он прокомментировал, чем это может стать для главы Кремля.

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Геращенко считает, что белорусские войска будут для Путина обузой

Антон Геращенко отметил, что "если Владимир Путин все-таки сломал через колено хитрого усатого таракана (Александра Лукашенко), заставив его начать против Украины прямое вторжение, то пользы для России в этом будет не много".

Белорусские войска будут таким же бременем для Путина, каким была итальянская армия для Гитлера,

– подчеркнул советник министра.

Он пояснил, что итальянцы бросали оружие и разбегались при первых залпах английских или советских орудий в Африке или под Сталинградом.

В то же время добавил, что наступать горе-армиям Лукашенко надо будет на Волынь, Ровно, Житомир. "Те места, где 80 лет назад украинцы давали отпор и советским и немецким войскам", – уточнил Геращенко.

Кроме того, вместе с украинцами против армий самопровозглашенного президента будут тысячи белорусских патриотов, которые будут бороться за свободу Украины и Беларуси. Советник министра предположил, что разбегаться и дезертировать белорусская армия будет еще быстрее российской.

Возможное нападение на Украину белорусских войск

11 марта российские самолеты вылетели из пункта Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

После этого Центр стратегических коммуникаций сообщил, что Беларусь может начать вторжение в Украину уже вечером 11 марта.

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