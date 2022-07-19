Угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства в Беларуси существует. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 19 июля.

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белорусские войска пытаются разведать позиции ВСУ

продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА,

– говорится в сообщении.

Ситуация в горячих точках

Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Враг пытается создать условия для наступления в направлении Славянска.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы 11 населенных пунктов. россияне нанесли авиаудар вблизи Верхнекаменского. Они пытались штурмовать Спорное, но безрезультатно. Также оккупанты пробуют наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

В Бахмутском направлении враг обстрелял районы 11 населенных пунктов. Также оккупанты штурмовали Семигорье, Вершине, Покровское и территорию Углегорской ТЭС. Однако ВСУ успешно отбили их.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях активных действий не было.

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