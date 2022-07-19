Угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства в Беларуси существует. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 19 июля.
Обратите внимание 7 ракет по Одесчине, Норвегия собирает деньги на Bayraktar: основное за 146 день войны
белорусские войска пытаются разведать позиции ВСУ
продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА,
– говорится в сообщении.
Ситуация в горячих точках
- Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Враг пытается создать условия для наступления в направлении Славянска.
- На Краматорском направлении оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы 11 населенных пунктов. россияне нанесли авиаудар вблизи Верхнекаменского. Они пытались штурмовать Спорное, но безрезультатно. Также оккупанты пробуют наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.
- В Бахмутском направлении враг обстрелял районы 11 населенных пунктов. Также оккупанты штурмовали Семигорье, Вершине, Покровское и территорию Углегорской ТЭС. Однако ВСУ успешно отбили их.
- На Авдеевском и Новопавловском направлениях активных действий не было.
Обратите внимание – Зеленский записал новое обращение вечером 18 июля: видео