Известно, что Батальон в таком виде был создан с началом полномасштабного вторжения России в Украину. В нем исключительно белорусы. Присягу Украине они также приняли на белорусском языке.

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В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии,

говорится в сообщении батальона.

Винцент Константин Калиновский – один из региональных глав польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.