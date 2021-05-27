Такое мнение высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он добавил, что подобная ситуация уже была в 1995 году, когда Лукашенко дал команду сбить воздушный шар с 2 гражданами США, которые случайно залетели на территорию Беларуси.

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"Их фактически расстрелял боевой вертолет", – вспомнил Латушко.

Мог ли Лукашенко отдать приказ о сбивания Ryanair

По словам Латушко, характер Лукашенко и его поведение в последнее время очень непредсказуемы. "Сказать "нет" я не могу. Сказать "да"– это ужасно признать, что руководитель вооруженных сил может отдать такой приказ", – подчеркнул оппозиционер.

У него в голове эти мысли есть. Весь мир в этот момент понял, что Лукашенко себя не контролирует. Он может осуществить любые действия, чтобы удовлетворить личные амбиции,

– заявил Латушко.

Белорусский оппозиционер также отметил, что все государственные телеканалы показали посадку МиГ-29 с полным боевым комплектом.

Лукашенко про МиГ-29

"Он якобы вылетал, чтобы сопровождать самолет Ryanair. Лукашенко сказал, что это ложь и МиГ-29 не приближался к самолету, а просто летел защищать атомную электростанцию. Однако самолет вообще туда не приближался", – подытожил Латушко.

Справка. Инцидент случилось 23 мая во Минске. Самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, принудительно совершил посадку в Минске из-за сообщения о заминировании. Взрывчатку не нашли, зато задержали журналиста Роман Протасевич и его девушку, которые находились на борту.

Интервью с белорусским оппозиционером Павлом Латушко: видео