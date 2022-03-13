По состоянию на 13 марта, официальный курс белорусского рубля по данным Нацбанка составляет 3,29 рубля за доллар. За последние 20 лет больший обвал курса в Беларуси фиксировали только в 2011 году.

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В коммерческих банках курс еще выше

Хотя официальный курс рубля по отношению к доллару составляет 3,29, на самом деле купить доллар по такому курсу практически невозможно.

Так, коммерческие банки устанавливают ставки от 3,39 рубля за доллар. Между тем, как в последний день перед началом полномасштабного вторжения банки давали в среднем 2,6 рубля за доллар.

Это только начало

Эксперты прогнозируют, что 45% девальвации белорусского рубля за первые 17 дней с начала полномасштабного вторжения – это только начало.

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