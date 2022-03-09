В Генштабе сообщили, что им известно о проведении опроса Вооруженными силами Республики Беларусь вчера, 8 марта.
Внимание Белорусы с нами: создали отдельный батальон и призвали своих граждан присоединяться
Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины,
– сообщили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что у границы Беларуси и Украины стоит группа белорусских десантников. Им приказали пересечь границу и атаковать, однако они этому противятся. В ВСУ объяснили это психологическим состоянием бойцов.
Белорусская оппозиция работает, чтобы белорусы не шли воевать, – Латушко
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