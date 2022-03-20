Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка. По его словам, в целом большинство белорусского народа осуждает вторжение России и поддерживает Украину.
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Вячорка: Военный потенциал Беларуси – низкий
Вячорка заверил, что белорусский народ своим большинством выступает против вторжения России, потому что это заметно даже по всем опросам. Неизвестны последствия, когда даже заставят несколько групп и сил спецопераций или какую-то роту перейти границу.
Мне кажется, что они на самом деле будут сдаваться украинским военным, отказываться выполнять приказы или просто развернутся и пойдут мощью,
– подчеркнул он.
Как отметил представитель белорусской оппозиции, он все еще скептически относится к возможному наступлению Беларуси, ведь это принесет Александру Лукашенко большую нестабильность и создаст новую линию раскола даже среди силовиков.
Военный потенциал Беларуси невелик. Я там служил, знаю. Армия без военного опыта и супердеморализована. Если их заставят войти в Украину, то просто смешают с русскими вместе в одну военную единицу.
В белорусской оппозиции высказались о возможном наступлении Беларуси: смотрите видео