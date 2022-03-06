В частности, Александр Лукашенко, как минимум отдал территорию своей страны диктатору Путину, чтобы тот смог оттуда стрелять ракетами по территории Украины. Белорусы из Одессы записали видеообращение ко всем своим землякам.

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Несколько белорусов в Одессе выступили в защиту Украины. Они призвали своих земляков сопротивляться самопровозглашенной власти и не выполнять преступных приказов.

Видеообращение белорусов Одессы к своим землякам:

Напомним, что после выборов в Беларуси в 2020 году легитимность диктатора Лукашенко не признали множество цивилизованных государств, включая Украину. Тогда в Беларуси проходили массовые мирные протесты против самопровозглашенного президента, множество протестующих были репрессированы.

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