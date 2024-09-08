Лукашенко – это предатель белорусского народа и главный союзник России, сказал 24 Каналу белорусский оппозиционер Павел Латушко. Ведь ни КНДР, ни Китай, ни Иран в таком объеме не помогают Кремлю вести войну против Украины как бацька.

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Каковы причины сбития дронов

По мнению белорусского оппозиционера, Лукашенко боится, что использование россиянами воздушного пространства Беларуси может привести к тому, что Украина ответит. К слову, МИД Украины опубликовало официальное заявление о том, что Силы обороны знают расположение военных объектов на территории Беларуси, по которым будут нанесены удары, если Лукашенко позволит себе осуществлять агрессию в отношении Украины.

Вторая причина то, что дроны летают на низких высотах и это может нанести ущерб населению,

– сказал Латушко.

Кроме того, последнее время Лукашенко борется за восстановление воздушного пространства Беларуси для использования иностранной гражданской авиации.

Обратите внимание! В ночь на 7 сентября 2024 года по меньшей мере 7 "Шахедов" и один разведывательный БпЛА типа Supercam залетели на территорию Беларуси.

Лукашенко не заинтересован в мире

Если бы самопровозглашенному президенту Беларуси действительно было важно достижение мира, то он бы вывел белорусские войска на границу с Россией и запретил бы армии страны-агрессора использовать территорию и воздушное пространство его страны. Однако белорусский узурпатор никогда этого не сделает, ведь он ментально предан российским интересам.

Даже когда были приостановлены атаки по Украине с использованием ракет и самолетов, которые стартовали с территории Беларуси, Лукашенко занял позицию, выгодную Кремлю – дестабилизировать ситуацию на границе. То есть направлять войска, чтобы украинские резервы были вынуждены стоять на границе с Беларусью, ожидая возможную атаку,

– отметил белорусский оппозиционер.

Также Путин и Лукашенко договорились о производстве оружия, поэтому промышленный комплекс Беларуси помогает россиянам в производстве вооружения. Минск помогать Москве в обходе санкций, поэтому все, что нужно стране-агрессору для войны идет через Беларусь.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что в Беларуси полная информационная тишина по ликвидации воздушных целей, которыми россияне атакуют Украину.