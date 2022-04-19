Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что не намерена комментировать угрозы Путина или остального руководства России.

К теме США применят новые санкции, прежде всего, против военно-промышленного комплекса России

Мы делаем то, что обещали, – Псаки.

Мы делаем то, что президент Байден обещал делать с самого начала: в случае вторжения России США оказывают значительную помощь в безопасности, экономике и поддержке украинскому народу. И мы будем продолжать делать именно это,

– объяснила Псаки.

В Вашингтоне рассматривают следующие санкции против Москвы

В Вашингтоне продолжают рассматривать новые санкции против Москвы. Псаки говорит: если немного подождать, то можно будет увидеть существенный результат. Также США будут следить, не уклоняются ли россияне от соблюдения карательных ограничений.

Псаки напомнила, что даже глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что санкции все больше будут влиять на разные секторы российской экономики.

Узнайте актуальное: мнение эксперта о влиянии санкций на Россию