В Белом доме вызывает беспокойство ситуация на российско-украинской границе. Учитывая это, США призывают Кремль к деэскалации конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Дипломатия в приоритете
Российская военная активность вызывает беспокойство в Вашингтоне. Из-за этого встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным в приоритете США.
У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента,
– заявила Псаки.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон провел ряд консультаций с иностранными партнерами относительно возможной эскалации конфликта в Украине.
Встреча Байдена и Путина: главное
- В Кремле заявили, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут онлайн-переговоры по НАТО и Украине.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта встреча может состояться уже к концу 2021 года или в начале 2022.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на следующей встрече Байдена и Путина обсудят Украину.