В Белом доме вызывает беспокойство ситуация на российско-украинской границе. Учитывая это, США призывают Кремль к деэскалации конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Дипломатия в приоритете

Российская военная активность вызывает беспокойство в Вашингтоне. Из-за этого встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным в приоритете США.

У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента,

– заявила Псаки.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон провел ряд консультаций с иностранными партнерами относительно возможной эскалации конфликта в Украине.

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