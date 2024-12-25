Об этом заявил командир бригады беспилотников "Птахи Мадьяра" в ответ на очередное сообщение депутата с обвинениями в адрес ВСУ.

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Мадьяр просил отцепиться от ВСУ

"Госпожа нардеп Марьяна Безуглая, работая на врага, ежедневно и еженощно ищет все новые и новые лица среди военных, чтобы облить их дерьмом. Сегодня целью ее атаки является командир батальона беспилотных систем Ахилес, наш собрат, бесстрашный героический воин, который с первого дня войны построил так же, как и мы, подразделение, которое на сегодня не покидает топ-10 в рейтингах по результативности. Также я вам не советую вплетать в ваши интриги господина командующего (Сил беспилотных систем, – ред.), которого я знаю еще со времен, когда он был моим комбригом. Не вам, гражданской, анализировать и давать оценку, что где развивать, кому чем воевать и под чьи подчинения заходить. Отстаньте от ВСУ!", – эмоционально заявил Мадьяр.

Он заявил, что Безуглая уже надоела своими негативными оценками сначала в адрес главкома Залужного, потом – бесконечными нападками на главкома Сырского. Теперь ее мишенью становятся командиры линейного уровня. Каждый командир подразделения, который проявил себя и пошел на повышение, обязательно получает порцию грязи от нардепа, говорит Мадяр.

Пока ВСУ уже три года сдерживает врага и продолжает класть свои жизни, вы в Киеве разгоняете эту всю ахинею в головах украинцев, для которых искаженная информация очень часто не отличается от чистой воды или правдивой информации. Ведь того дерьма льется очень много,

– возмущается он.

Мадьяр также обратился к украинцам, чтобы "сохраняли холодную голову и отделяли дерьмо от объективной оценки того, что происходит вокруг.

"Пока мы воюем, оставайтесь вменяемыми. Помогайте армии и будьте сознательны того, что, если мы не остановим врага, то его никто не остановит. Никакие партнеры, никакие поставки и никакие другие влияния", – подчеркнул Мадьяр.