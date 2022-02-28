Российский военный приказывал дать ему телефон, чтобы позвонить домой. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов 28 февраля.

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Циничный случай произошел в Бердянске. Об этом рассказал представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.

Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида",

– отметил Арефьев.

Он также добавил, что доказательствами мародерств и грабительских действий оккупантов являются видео с камер магазинов, на заправках и записи местных жителей. Они все есть в открытом доступе в соцсетях.

Текст публикации:

В Бердянске оккупанты цинично расстреляли местного жителя, заявил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.

Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон чтобы позвонить домой в РФ.

Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида".

Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, на заправках, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в соцсетях.

С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибло 16 детей.

Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ.

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