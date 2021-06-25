Корабли этой серии изготовлены в сотрудничестве между Украиной и Францией. 5 из них будут полностью сконструювани на заводе "Нибулон" в Николаеве.

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Украина получит 20 мощных патрульных катеров

Арсен Аваков сообщил, что Украина заключила контракт на поставку 20 кораблей OCEA FPB 98 на общую сумму 136, 5 миллионов евро.

Длина катера составляет 32 метра, скорость – более 30 узлов. На борту могут находиться 13 членов экипажа, а дальность хода составляет около 1200 морских миль.

Глава МВД также подчеркнул, что все суда оснащены быстроходной лодкой rib украинского производства. К тому же они способны находиться на воде от 7 до 10 суток.



Макет корабля OCEA FPB 98 / Фото из фейсбука Арсена Авакова

Первый корабль Украина ожидает получить в октябре 2021 года. В целом в 2020 году будет получено 9 судов. В рамках контракта также предусмотрена подготовка 240 членов экипажей и 120 техников.

Согласно контракту, также планируется создать базы обслуживания. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на предприятиях нашей страны.