По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, почти в каждом населенном пункте Луганской области от российской агрессии пострадали дети. Иногда они получают ранения, несовместимые с жизнью.

Важно Тяжелораненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн беженцев из Мариуполя прибыли во Львов

Война коренным образом изменяет жизнь каждого, кого опалило ее пламя. Не все взрослые люди выдерживают боль и психические нагрузки, которым ежедневно подвергаются, тем более сложно детям,

– написал Гайдай.

Он вспомнил несколько тяжелых историй, случившихся с детьми в Луганской области во время войны.

Отец прикрыл 12-летнего сына от артиллерийских обстрелов

Так, в Рубежном отец прикрыл сына своей спиной при обстреле вражеской артиллерии – они не успевали добежать до бомбоубежища. Мужчина получил тяжелые ранения, но его мальчик выжил.

Трагическая ситуация произошла возле Кременной. Беременная женщина и ее 7-летняя дочь сбежали сюда из Рубежного, скрываясь от войны. Однако им не повезло: они погибли во время авианалета российского самолета.

Напомним, по последним данным, с начала войны Россия убила уже 148 украинских детей. Еще 232 получили ранения.

Смотрите также: С гостинцами и слезами на глазах: как встречают ВСУ на освобожденных территориях