Сотрудники расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут" скрываются не только в Российской Федерации и оккупированном Крыму, но и на территории Беларуси. InformNapalm удалось найти документальные подтверждения этой резонансной информации.

Такі дані надійшли до білоруської редакції міжнародної спільноти InformNapalm. Встановлено, що білоруська влада, як і її російські партнери, не тільки надають притулок ексбійцям "Беркуту", а й охоче беруть їх на роботу в систему своїх правоохоронних органів.

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Як засвідчили недавні події, набутий українськими силовиками-втікачами досвід "перевищення службових повноважень" у силовому придушенні мирних протестних акцій є дуже цінним як для Росії, так і для Білорусі.

У цьому OSINT-розслідуванні InformNapalm ми озвучимо інформацію про колишніх співробітників миколаївського підрозділу "Беркуту", які брали участь у зіткненнях на Майдані в 2013 – 2014 роках, а потім втекли в Білорусь.

Для автора розслідування, безпосереднього учасника Революції Гідності, розкриття імен цих "біженців" є справою честі, а також даниною поваги до всіх загиблих в результаті протиправних дій з боку співробітників силових відомств.

Микола Стогорняк

Першим фігурантом цього розслідування є боєць "Беркуту" Микола Сергійович Стогорняк. Народився 1988 року в селі Степківка Первомайського району Миколаївської області. Проживав у місті Первомайськ.

Після проходження строкової військової служби був прийнятий у роту міліції особливого призначення "Беркут" при УМВС України в Миколаївській області. Попри досить обережне поводження фігуранта в соцмережах і видалення ним попереднього акаунта і всіх особистих фотографій, завдяки його родичам та колишнім товаришам по службі отримано достатню кількість інформації для його ідентифікації.



Микола Стогорняк / Фото InformNapalm

Так, наприклад, у профілі соцмережі його сестри виявлено фото Стогорняка разом з матір'ю, яка в листопаді 2016 року приїхала до сина в Мінськ після тривалої розлуки. Фотографія зроблена на території оглядового майданчика Національної бібліотеки Білорусі.



Микола Стогорняк з мамою / Фото InformNapalm

Ось ще одне із видалених Стогорняком фото, на якому він зображений на фоні білоруського архітектурного чуда в стилі хай-тек – будівлі футбольного стадіону "Борисов-Арена".



Стогорняк на фоні "Борисов-Арена" / Фото InformNapalm

Під час пошуку і збору фактологічного матеріалу, який підтверджує, що Микола Стогорняк був чинним співробітником спецпідрозділу "Беркут", було виявлено групове фото, що зафіксувало його разом з товаришами по службі, ймовірно, в місті Первомайськ Миколаївської області.

На фото він, як і інші бійці підрозділу, у фірмовому "беркутівському" обмундируванні, а його погони свідчать про сержантське звання.



"Беркутівці" / Фото InformNapalm

Що стосується підтвердження служби Стогорняка в правоохоронних органах Білорусі, то він вже встиг взяти участь у силових затриманнях і судових розправах над громадськими активістами.

Як документальне підтвердження служби колишнього бійця "Беркуту" Миколи Стогорняка в міліції Білорусі наводимо фрагменти фотокопії постанови по справі про адміністративне правопорушення від 13 березня 2017 року. На суді по цій сфабрикованій справі Стогорняк свідчив проти громадського активіста.

Фрагменти фотокопії постанови про адміністративне правопорушення / Фото InformNapalm

Кількома днями пізніше, 16 березня 2017 року, Микола Стогорняк знову свідчив як співробітник ОМОНу на процесі у справі активіста Дмитра Мітрашевского, якого сам же і затримав днем раніше. Цей казус, коли співробітник правоохоронних органів, який здійснив затримання, і свідок – одна і та ж особа – норма для репресивного апарату Білорусі.

Микола Стогорняк відкрито лжесвідчить і потурає судовому свавіллю в Білорусі, але, разом з тим, сам боїться судового переслідування у себе на батьківщині, через що і втік до Білорусі.

Сергій Гавриляк

Другим фігурантом розслідування, який з дуже великою долею ймовірності перебуває на цей момент у Білорусі і, імовірно, також служить у правоохоронних органах, є Сергій Гавриляк.



Сергій Гавриляк / Фото InformNapalm

Його виявили у списку друзів фігуранта №1, Миколи Стогорняка, в порівнянні з яким демонструє ще більшу обережність і проявляє набагато менше активності в соцмережах. Проте щодо нього вдалося встановити наступну інформацію.

Сергій Миколайович Гавриляк, народився 1984 року в селі Зелене Миколаївського району Миколаївської області. Після проходження строкової військової служби прийнятий в роту міліції особливого призначення "Беркут" при УМВС України в Миколаївській області. У листопаді 2013 року в складі Миколаївського підрозділу направлений до Києва.

У результаті поглибленого вивчення відкритих джерел інформації встановлено, що Гавриляк, як боєць "Беркуту", брав безпосередню участь у протистоянні на Майдані в складі свого Миколаївського підрозділу.

Про це свідчать його власні коментарі до запису про прохання 25 бійців харківського "Беркуту" надати їм притулок в окупованому Росією Криму.



Дописи ексберкутівця в соцмережах / Фото InformNapalm

Був виявлений також інший його запис, у якому він дає реальну оцінку свого теперішнього становища і навіть погрожує.



В дописах Гавриляка навіть були погрози / Фото InformNapalm

Наведений запис досить красномовно свідчить про його погляди, які дають чітке розуміння того, що, якщо він колись і повернеться в Україну, то точно під вартою. Прямих доказів того, що він ховається в Білорусі, виявлено не було, але побічно про це свідчить проживання його дружини, Тетяни Гавриляк, разом з дітьми в Мінську. Окрім цього, встановлено, що їй була надана робота помічника вихователя в одному із закладів дошкільної освіти Мінська.

Сергій Панасенко

Третім фігурантом цього розслідування є товариш по службі Стогорняка і Гавриляка по Миколаївському підрозділу "Беркуту" Сергій Панасенко. Виявити інформацію щодо нього було найбільш складно, тому що перед своєю втечею в Білорусь він видалив практично всю наявну раніше в соцмережах інформацію про себе.



Сергій Панасенко / Фото InformNapalm

Шляхом поглибленого аналізу його нового акаунта, виявленого в списках контактів попередніх фігурантів розслідування, вдалося зібрати необхідні для ідентифікації відомості.

Отже, Сергій Панасенко, народився 1 лютого, ймовірно, в Березанському районі Миколаївської області, рік народження і достовірність прізвища встановлюються. Відслуживши строкову військову службу, був прийнятий в роту міліції особливого призначення "Беркут" при УМВС України в Миколаївській області. У листопаді 2013 року в складі Миколаївського підрозділу направлений до Києва.

З великою ймовірністю встановлено його новий профіль в соцмережі VK. Цей профіль є в списках контактів практично всіх його товаришів по службі, а в профілі фігуранта №2 – Сергія Гавриляка – йому присвоєно статус "кращі друзі".

У вельми інформативних акаунтах соцмереж його родичів були виявлені всі необхідні дані, що стосуються не тільки його безпосередньої участі в силовому протистоянні на Майдані під час подій Революції Гідності, але і перебування на цей момент на території Білорусі.

Найбільше інформації щодо Сергія Панасенка в акаунтах соцмереж його сестри, прихильниці Януковича і "Партії Регіонів", Олени Бондаренко (Панасенко). З вельми промовистих живописань Олени Бондаренко про свого брата можна зробити висновок, що Сергій Панасенко брав також участь у захисті адміністрації Януковича на вулиці Банковій в Києві і його резиденції в Межигір'ї.



Сергій Панасенко зі сестрою / Фото InformNapalm

Третього жовтня 2015 року Олена Бондаренко разом зі своєю подругою вирішує поїхати в Білорусь, до Мінська, щоб відвідати після тривалої розлуки свого брата, Сергія Панасенка.



Олена Бондаренко разом з подругою відправились до Мінська / Фото InformNapalm ​

Селфі-палиці відіграють далеко не останню роль в розкритті фігурантів багатьох розслідувань. Нижче представлені "селфі", які зафіксували третього фігуранта у центрі Мінська: на Жовтневій площі і на набережній ріки Свіслоч навпроти Троїцького передмістя.



Олена Бондаренко в центрі Мінська з братом / Фото InformNapalm ​

Слова Олени Бондаренко в коментарі до фото, цілком можливо, є більш ніж достовірними: як і у випадку зі Стогорняком, місцева міліція має гостру потребу у таких кадрах, які мають значний, хоч і негативний, досвід у захисті антиконституційних режимів.

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У своїх публікаціях спільнота InformNapalm вже не раз наводила інформацію про те, що влада Білорусі не тільки дає притулок бойовикам терористичних бандформувань окупованих територій Донецької та Луганської областей та їхнім поплічникам, активно маніпулюючи темою біженців, а й фактично відкрила другий фронт інформаційної війни проти України.

Залучення ж втікачів – бійців "Беркуту" до служби в лавах міліції Білорусі та захисту свого режиму ставить цю владу на один щабель з російським агресором і нівелює й без того сумнівне значення мінського майданчика для переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі.