В Берлине посреди улицы стреляли в людей: 3 раненых

В Берлине в районе Веддинг возникла стрельба. В результате 3 человека получили тяжелые ранения.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Один человек в крайне тяжелом состоянии, еще один – пережил сильный шок.
Кстати Стреляли в ногу несколько раз: в США жертвой стрельбы стал маленький ребенок
По информации издания, прозвучало не менее 27 выстрелов.
Задержали ли стрелка
Злоумышленнику удалось скрыться. Поэтому его еще не задержали. Район стрельбы окружила полиция, а улицу полностью закрыли.
Правоохранители начали расследование.
Предыдущие стрельбы в Германии: коротко
- В июне 2021 года на Западе Германии неизвестный устроил стрельбу. В результате погибли по меньшей мере 2 человека. Сам стрелок скрылся.
- В Берлине 26 декабря 2020 года произошла стрельба возле офиса Социал-демократической партии. В результате инцидента ранения получили 4 человека. Инцидент произошел в результате конфликта между супругами.
- Стрельба в столице Германии произошло также в декабре 2019 года. Мужчина открыл огонь в магазине, хотел ограбить его.
- 24 января в немецком городке Рот-ам-Зее 26-летний парень расстрелял свою семью. Погибли 6 человек. Еще несколько человек получили ранения.