В Германии неизвестный устроил смертельную стрельбу: есть погибшие
В немецком городке Рот-ам-Зее неизвестный устроил стрельбу. Погибли шестеро людей. Еще несколько человек получили ранения.
По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. По неподтвержденной информации издания Bild, молодой мужчина открыл стрельбу по членам своей семьи.
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Местная община Рот-ам-Зее находится в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, что на северо-востоке от Штутгарта.
По данным немецких СМИ стрелка уже задержали. Других подозреваемых нет.
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