В Германии неизвестный устроил смертельную стрельбу: есть погибшие

В немецком городке Рот-ам-Зее неизвестный устроил стрельбу. Погибли шестеро людей. Еще несколько человек получили ранения.

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. По неподтвержденной информации издания Bild, молодой мужчина открыл стрельбу по членам своей семьи.

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Местная община Рот-ам-Зее находится в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, что на северо-востоке от Штутгарта.

️POLIZEIEINSATZ️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

По данным немецких СМИ стрелка уже задержали. Других подозреваемых нет.

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