16:20
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, 23 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      В Германии неизвестный устроил смертельную стрельбу: есть погибшие

      26 Читати новину українською
      Полиция устанавливает причины стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зее / twitter.com/PolizeiAalen

      В немецком городке Рот-ам-Зее неизвестный устроил стрельбу. Погибли шестеро людей. Еще несколько человек получили ранения.

      По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. По неподтвержденной информации издания Bild, молодой мужчина открыл стрельбу по членам своей семьи.

      К теме: Появилось видео стрельбы в немецком городе Галле

      Местная община Рот-ам-Зее находится в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, что на северо-востоке от Штутгарта.

      По данным немецких СМИ стрелка уже задержали. Других подозреваемых нет.

       

      Новость дополняется...

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      14312
      Автор: Северин Трач
      Теги: Стрельба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 62
      сегодня , 14:40 Неля Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска: что о ней известно
      Анна Запотоцька 134
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 376
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      285
      сегодня , 13:37 Александр Долгополов сбежал из России: история комика, который шутил про Путина и церковь
      Василь Денисюк 539
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук