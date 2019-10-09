Появилось видео стрельбы в немецком городе Галле

В немецком городе Галле 9 октября произошла стрельба. В результате нападения неизвестных мужчин погибли по меньшей мере два человека, несколько человек получили ранения. Появилось видео, на котором видно, как один из нападавших выходит из машины и начинает стрелять.

На данный момент точно известно, что по крайней мере один из злоумышленников открыл огонь возле синагоги. Издание Bild сообщает, что на еврейское кладбище, расположенное возле синагоги, бросили гранату.

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После этого нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебаб. Очевидец рассказал немецкому телеканалу n-tv, что преступник, одетый в зеленую камуфляжную куртку и шлем, бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки.

Нападавшие скрылись в направлении Лейпцига. В твиттере опубликовали видео, где вооруженный мужчина выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Также появились фото одного из нападавших, где хорошо видно во что он одет и какое у него оружие.



Один з нападавших / Фото Twitter @ffmerz



Момент нападения на кафе / Фото Twitter @ffmerz

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Что известно о нападении и стрельбе в Галле

Известно, что одного из преступников задержала полиция. Имя задержанного и его возраст не уточняется. Известно, что это мужчина. По неподтвержденной информации в нападениях могли участвовать три человека.

Возле синагоги была убита одна женщина и ранены еще несколько человек. По неподтвержденной информации, второй человек погиб после нападения в кафе.

Также преступники открыли стрельбу в городе Ландсберг, расположенном в 15 километрах от Галле. Какова ситуация там, на данный момент неизвестно.

В Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности у зданий синагог. Перед синагогой в Лейпциге дежурят по меньшей мере пять полицейских.