В немецком городе Галле неизвестный застрелил двух человек возле синагоги
В Германии произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. По данным местной полиции было слышно серию выстрелов, два человека убиты.
Преступник открыл стрельбу из автомата, после чего скрылся в направлении Лейпцига, сообщила местная полиция.
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Подозреваемый в совершении преступления скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах,
– заявляют в полиции.
Полиция оцепила место инцидента / Фото bilder
Гильзы на месте стрельбы / Фото bilder
Издание Bild также сообщило, что преступник бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.
По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф вблизи Галле, подробности инцидента пока неизвестны.
Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.
Полиция оцепила место инцидента на улице Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn сообщил, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.