В немецком городе Галле неизвестный застрелил двух человек возле синагоги

В Германии произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. По данным местной полиции было слышно серию выстрелов, два человека убиты.

Преступник открыл стрельбу из автомата, после чего скрылся в направлении Лейпцига, сообщила местная полиция.

К теме: В Днепре полицейские устроили погоню со стрельбой из-за избиения таксиста: видео

Подозреваемый в совершении преступления скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах,

– заявляют в полиции.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019



Полиция оцепила место инцидента /​ Фото bilder



Гильзы на месте стрельбы / Фото bilder

Издание Bild также сообщило, что преступник бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.

По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф вблизи Галле, подробности инцидента пока неизвестны.

Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

Полиция оцепила место инцидента на улице Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn сообщил, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.