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      В немецком городе Галле неизвестный застрелил двух человек возле синагоги

      70 Читати новину українською
      В результате стрельбы погибли два человека
      В результате стрельбы погибли два человека / deschide

      В Германии произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. По данным местной полиции было слышно серию выстрелов, два человека убиты.

      Преступник открыл стрельбу из автомата, после чего скрылся в направлении Лейпцига, сообщила местная полиция.

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      Подозреваемый в совершении преступления скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах,
      – заявляют в полиции.

      стрілянина в Галле
      Полиция оцепила место инцидента /​ Фото bilder

      стрілянина в Галле
      Гильзы на месте стрельбы / Фото bilder

      Издание Bild также сообщило, что преступник бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.

      По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф вблизи Галле, подробности инцидента пока неизвестны.

      Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

      Полиция оцепила место инцидента на улице Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn сообщил, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Криминальные новости Жертвы Оружие
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