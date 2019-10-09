У німецькому місті Галле невідомий вчинив стрілянину біля синагоги, двоє людей загинули

У Німеччині, 9 жовтня, сталася стрілянина біля синагоги в місті Галле. За даними місцевої поліції було чутно серію пострілів, двоє людей вбито.

Злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник в напрямку Лейпцига, повідомила місцева поліція.

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Підозрюваний у скоєнні злочину зник на машині. Ми шукаємо його і просимо мешканців залишатися в квартирах,

– заявляють в поліції.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019



Поліція оточила місце інциденту / Фото bilder



Гільзи на місці стрілянини / Фото bilder

Видання Bild також повідомило, що злочинець кинув ручну гранату на єврейське кладовище. Очевидці розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було кілька видів зброї.

За інформацією видання, після цього ще одна стрілянина сталася в містечку Відерсдорф поблизу Галле, подробиці інциденту поки невідомі.

Напад стався в день, коли євреї відзначають Йом-Кіпур – найважливіше свято в іудаїзмі. У 2019 році його святкують з вечора 8 жовтня до вечора 9 жовтня.

Поліція оточила місце інциденту на вулиці Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn повідомив, що в зв'язку зі стріляниною закрив залізничний вокзал у місті.