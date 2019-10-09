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      У німецькому місті Галле невідомий вчинив стрілянину біля синагоги, двоє людей загинули

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      Внаслідок стрілянини загинули двоє людей
      Внаслідок стрілянини загинули двоє людей / deschide

      У Німеччині, 9 жовтня, сталася стрілянина біля синагоги в місті Галле. За даними місцевої поліції було чутно серію пострілів, двоє людей вбито.

      Злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник в напрямку Лейпцига, повідомила місцева поліція.

      До теми: У Дніпрі поліцейські влаштували погоню зі стріляниною через побиття таксиста: відео

      Підозрюваний у скоєнні злочину зник на машині. Ми шукаємо його і просимо мешканців залишатися в квартирах,
      – заявляють в поліції.

      стрілянина в Галле
      Поліція оточила місце інциденту / Фото bilder

      стрілянина в Галле
      Гільзи на місці стрілянини / Фото bilder

      Видання Bild також повідомило, що злочинець кинув ручну гранату на єврейське кладовище. Очевидці розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було кілька видів зброї.

      За інформацією видання, після цього ще одна стрілянина сталася в містечку Відерсдорф поблизу Галле, подробиці інциденту поки невідомі.

      Напад стався в день, коли євреї відзначають Йом-Кіпур – найважливіше свято в іудаїзмі. У 2019 році його святкують з вечора 8 жовтня до вечора 9 жовтня.

      Поліція оточила місце інциденту на вулиці Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn повідомив, що в зв'язку зі стріляниною закрив залізничний вокзал у місті.

       

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Кримінальні новини Зброя Жертви
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