У німецькому місті Галле невідомий вчинив стрілянину біля синагоги, двоє людей загинули
У Німеччині, 9 жовтня, сталася стрілянина біля синагоги в місті Галле. За даними місцевої поліції було чутно серію пострілів, двоє людей вбито.
Злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник в напрямку Лейпцига, повідомила місцева поліція.
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Підозрюваний у скоєнні злочину зник на машині. Ми шукаємо його і просимо мешканців залишатися в квартирах,
– заявляють в поліції.
Поліція оточила місце інциденту / Фото bilder
Гільзи на місці стрілянини / Фото bilder
Видання Bild також повідомило, що злочинець кинув ручну гранату на єврейське кладовище. Очевидці розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було кілька видів зброї.
За інформацією видання, після цього ще одна стрілянина сталася в містечку Відерсдорф поблизу Галле, подробиці інциденту поки невідомі.
Напад стався в день, коли євреї відзначають Йом-Кіпур – найважливіше свято в іудаїзмі. У 2019 році його святкують з вечора 8 жовтня до вечора 9 жовтня.
Поліція оточила місце інциденту на вулиці Гумбольта. Концерн Deutsche Bahn повідомив, що в зв'язку зі стріляниною закрив залізничний вокзал у місті.