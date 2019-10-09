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      З'явилося відео стрілянини у німецькому місті Галле

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      Стрілянина в німецькому Галле
      Стрілянина в німецькому Галле / Скріншот

      У німецькому місті Галле 9 жовтня сталася стрілянина. Внаслідок нападу невідомих чоловіків загинуло щонайменше двоє осіб, кілька людей отримали поранення. З'явилося відео, на якому видно, як один з нападників виходить з автівки та починає стріляти.

      Наразі точно відомо, що принаймні один зі зловмисників відкрив вогонь біля синагоги. Видання Bild повідомляє, що на єврейське кладовище, розташоване біля синагоги, кинули гранату.

      До теми: Стрілянина біля синагоги у німецькому місті Галле: одного підозрюваного затримала поліція

      Після цього нападники відкрили стрілянину в кафе, де продають кебаб. Очевидець розповів німецькому телеканалу n-tv, що злочинець одягнений у зелену камуфляжну куртку та шолом кинув в заклад предмет, схожий на гранату, після чого почав стріляти з гвинтівки.

      Нападники втекли в напрямку Лейпцига. У твітері опублікували відео, де озброєний чоловік виходить з автомобіля і стріляє на дорозі в Галле.

      Також з'явилися фото одного з нападників, де добре видно у що він одягнений та яка у нього зброя.

      стрілянина в Галле
      Один з нападників / Фото Twitter @ffmerz

      Стрілянина в Галле
      Момент нападу на кафе / Фото Twitter @ffmerz

      Цікаво: У Дніпрі поліцейські влаштували погоню зі стріляниною через побиття таксиста: відео

      Що відомо про напад та стрілянину в Галле

      Наразі відомо, що одного зі злочинців затримала поліція. Ім'я затриманого і його вік не уточнюється. Відомо, що це чоловік. За непідтвердженою інформацією в нападах могли брати участь троє осіб.

      Біля синагоги було вбито одну жінку та поранено ще кількох людей. За непідтвердженою інформацією, інша особа загинула після нападу в кафе.

      Також злочинці зчинили стрілянину в місті Ландсберг, яке розташоване в 15 кілометрах від Галле. Яка ситуація там, наразі невідомо.

      У Лейпцигу та Дрездені посилили заходи безпеки біля будівель синагог. Перед синагогою в Лейпцигу чергують щонайменше п'ятеро поліцейських.

       

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Кримінальні новини Жертви
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