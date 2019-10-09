З'явилося відео стрілянини у німецькому місті Галле

У німецькому місті Галле 9 жовтня сталася стрілянина. Внаслідок нападу невідомих чоловіків загинуло щонайменше двоє осіб, кілька людей отримали поранення. З'явилося відео, на якому видно, як один з нападників виходить з автівки та починає стріляти.

Наразі точно відомо, що принаймні один зі зловмисників відкрив вогонь біля синагоги. Видання Bild повідомляє, що на єврейське кладовище, розташоване біля синагоги, кинули гранату.

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Після цього нападники відкрили стрілянину в кафе, де продають кебаб. Очевидець розповів німецькому телеканалу n-tv, що злочинець одягнений у зелену камуфляжну куртку та шолом кинув в заклад предмет, схожий на гранату, після чого почав стріляти з гвинтівки.

Нападники втекли в напрямку Лейпцига. У твітері опублікували відео, де озброєний чоловік виходить з автомобіля і стріляє на дорозі в Галле.

Також з'явилися фото одного з нападників, де добре видно у що він одягнений та яка у нього зброя.



Один з нападників / Фото Twitter @ffmerz



Момент нападу на кафе / Фото Twitter @ffmerz

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Що відомо про напад та стрілянину в Галле

Наразі відомо, що одного зі злочинців затримала поліція. Ім'я затриманого і його вік не уточнюється. Відомо, що це чоловік. За непідтвердженою інформацією в нападах могли брати участь троє осіб.

Біля синагоги було вбито одну жінку та поранено ще кількох людей. За непідтвердженою інформацією, інша особа загинула після нападу в кафе.

Також злочинці зчинили стрілянину в місті Ландсберг, яке розташоване в 15 кілометрах від Галле. Яка ситуація там, наразі невідомо.

У Лейпцигу та Дрездені посилили заходи безпеки біля будівель синагог. Перед синагогою в Лейпцигу чергують щонайменше п'ятеро поліцейських.