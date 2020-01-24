У Німеччині невідомий влаштував смертельну стрілянину: є загиблі

24 січня у німецькому містечку Рот-ам-Зеє невідомий влаштував стрілянину. Загинули шестеро людей. Ще кілька людей отримали поранення.

За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі. За непідтвердженою інформацією видання Bild, молодий чоловік відкрив стрілянину по членах своєї сім'ї.

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Місцева громада Рот-ам-Зеє знаходиться у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на північному сході від Штутгарта.

️POLIZEIEINSATZ️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

За даними німецьких ЗМІ стрільця вже затримали поблизу місцевого вокзалу. Інших підозрюваних немає.