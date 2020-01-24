У Німеччині невідомий влаштував смертельну стрілянину: є загиблі
24 січня у німецькому містечку Рот-ам-Зеє невідомий влаштував стрілянину. Загинули шестеро людей. Ще кілька людей отримали поранення.
За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі. За непідтвердженою інформацією видання Bild, молодий чоловік відкрив стрілянину по членах своєї сім'ї.
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Місцева громада Рот-ам-Зеє знаходиться у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на північному сході від Штутгарта.
За даними німецьких ЗМІ стрільця вже затримали поблизу місцевого вокзалу. Інших підозрюваних немає.
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