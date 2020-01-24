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      У Німеччині невідомий влаштував смертельну стрілянину: є загиблі

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      Поліція встановлює причини стрілянини у німецькому місті Рот-ам-Зеє / Nico Pannewitz / swp.de

      24 січня у німецькому містечку Рот-ам-Зеє невідомий влаштував стрілянину. Загинули шестеро людей. Ще кілька людей отримали поранення.

      За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі. За непідтвердженою інформацією видання Bild, молодий чоловік відкрив стрілянину по членах своєї сім'ї.

      До теми: З'явилося відео стрілянини у німецькому місті Галле

      Місцева громада Рот-ам-Зеє знаходиться у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на північному сході від Штутгарта.

      За даними німецьких ЗМІ стрільця вже затримали поблизу місцевого вокзалу. Інших підозрюваних немає.

       

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      27011
      Автор: Северин Трач
      Теги: Стрілянина
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