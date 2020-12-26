В Берлине утром 26 декабря 2020 года возникла стрельба. Инцидент произошел в результате конфликта между мужчинами. Правоохранители отметили, что они являются представителями организованной преступности.

Что говорят правоохранители

Полицейские открыли уголовные дела в отношении нескольких человек по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили на странице прокуратуры Берлина в твиттере.

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Выстрелы произошли после ссоры между мужчинами, которые являются представителями "среды организованной преступности". Все пострадавшие были госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Заметим, стрельба возникла вблизи офиса социал-демократической партии. Впрочем, правоохранители не уточнили, есть ли связь между происшествием и местом, где оно случилось.

Детали стрельбы в Берлине