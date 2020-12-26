Стрельба в Берлине: правоохранители назвали причину
В Берлине утром 26 декабря 2020 года возникла стрельба. Инцидент произошел в результате конфликта между мужчинами. Правоохранители отметили, что они являются представителями организованной преступности.
Что говорят правоохранители
Полицейские открыли уголовные дела в отношении нескольких человек по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили на странице прокуратуры Берлина в твиттере.
Актуально В Берлине произошла стрельба возле офиса одной из партий: есть пострадавшие – фото
Выстрелы произошли после ссоры между мужчинами, которые являются представителями "среды организованной преступности". Все пострадавшие были госпитализированы,
– говорится в сообщении.
Заметим, стрельба возникла вблизи офиса социал-демократической партии. Впрочем, правоохранители не уточнили, есть ли связь между происшествием и местом, где оно случилось.
Детали стрельбы в Берлине
- Инцидент произошел в 4 часа утра по местному времени.
- По данным спасателей, серьезные ранения получили 3 человека, их отвезли в больницу.
- Четвертого пострадавшего достали из соседнего канала Ландвер.
- У него обнаружили травму ноги. Полицейские говорят, что пострадавший сам прыгнул в воду.
- Полицейские обыскали местность вблизи близлежащей станции метро и оцепили район.
Поделиться новостью