В столице Германии утром 26 декабря произошла стрельба вблизи офиса Социал-демократической партии. В результате инцидента ранения получили 4 человека. Полицейские проводят в Берлине спецоперацию.

Стрельбу устроили в районе Кройцберг, где расположен офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Bild.

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Полиция пока не знает, есть ли связь между фактом стрельбы и местом, где она произошла.

По информации спасателей, 3 человека получили серьезные ранения, их госпитализировали.

Четвертого пострадавшего достали из соседнего канала Ландвер. У мужчины травма ноги. Правоохранители говорят, что он прыгнул в воду самостоятельно.

О причинах инцидента пока не сообщают.

Полицейские обыскали местность вблизи близлежащей станции метро. Этот район и Штреземанштрассе находятся в окружении.

Обратите внимание! В ночь на 23 декабря вблизи французского города Сен-Жуст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате чего 3 человека погибли, еще 1 – получил ранение.

В Берлине устроили стрельбу: Фото DPA, Spreepicture



Стрельба произошла в районе Кройцберг: смотрите карту