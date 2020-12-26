В Берлине произошла стрельба возле офиса одной из партий: есть пострадавшие – фото
В столице Германии утром 26 декабря произошла стрельба вблизи офиса Социал-демократической партии. В результате инцидента ранения получили 4 человека. Полицейские проводят в Берлине спецоперацию.
Стрельбу устроили в районе Кройцберг, где расположен офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Bild.
Читайте также Голливудская погоня в Киеве: водитель стрелял в полицию и протаранил патрульное авто
Полиция пока не знает, есть ли связь между фактом стрельбы и местом, где она произошла.
По информации спасателей, 3 человека получили серьезные ранения, их госпитализировали.
Четвертого пострадавшего достали из соседнего канала Ландвер. У мужчины травма ноги. Правоохранители говорят, что он прыгнул в воду самостоятельно.
О причинах инцидента пока не сообщают.
Полицейские обыскали местность вблизи близлежащей станции метро. Этот район и Штреземанштрассе находятся в окружении.
В Берлине устроили стрельбу: Фото DPA, Spreepicture
Стрельба произошла в районе Кройцберг: смотрите карту
Поделиться новостью