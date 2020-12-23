Вблизи французского города Сен-Жуст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате чего 3 человека погибли, еще 1 – получил ранения.

Стрельба во французском Сен-Жуст произошла в ночь на 23 декабря. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Клермон-Феррана.

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Правоохранители прибыли к одному из домов, чтобы спасти женщину от домашнего насилия со стороны ее мужа.

Женщина спряталась на крыше дома. А ее 48-летний муж устроил стрельбу по полицейским.

Инцидент закончился трагически – 3 правоохранителей погибли, еще 1 с травмами госпитализировали. Женщина находится в безопасности.

Кроме того, нападающий поджег свой дом. На место прибыли пожарные службы и не менее 7 членов антитеррористического подразделения Национальной жандармерии Франции.

Сейчас детали инцидента выясняются.

Обратите внимание! Ранее во Франции, в городе Антони близ Парижа, вооруженный мужчина напал на прохожих. В результате инцидента 3 человека получили серьезные травмы.

Стрельба произошла во французском городе Сен-Жуст: смотрите карту