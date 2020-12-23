Поблизу французького міста Сен-Жуст чоловік відкрив стрілянину по поліцейських. У результаті чого 3 людей загинули, ще 1 – отримав поранення.

Стрілянина у французькому Сен-Жуст трапилася у ніч на 23 грудня. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокуратуру Клермон-Феррана.

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Правоохоронці прибули до одного з будинків, аби врятувати жінку від домашнього насилля зі сторони її чоловіка.

Жінка сховалася на даху будинку. А її 48-річний чоловік влаштував стрілянину по поліцейських.

Інцидент закінчився трагічно – 3 правоохоронців загинули, ще 1 з травмами госпіталізували. Жінка перебуває у безпеці.

Крім того, нападник підпалив свій будинок. На місце прибули пожежні служби та щонайменше 7 членів антитерористичного підрозділу Національної жандармерії Франції.

Наразі деталі інциденту з'ясовують.

Зверніть увагу! Раніше у Франції, в місті Антоні неподалік Парижа озброєний чоловік напав на перехожих. Внаслідок інциденту 3 людей отримали серйозні травми.

Стрілянина сталася у французькому місті Сен-Жуст: дивіться карту