У Берліні сталася стрілянина біля офісу однієї із партій: є постраждалі – фото
У столиці Німеччини вранці 26 грудня сталася стрілянина поблизу офісу Соціал-демократичної партії. У результаті інциденту поранення отримали 4 людини. Поліцейські проводять у Берліні спецоперацію.
Стрілянину влаштували у районі Кройцберг, де розташований офіс Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє видання Bild.
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Поліція наразі не знає, чи є зв'язок між фактом стрільби та місцем, де вона сталася.
За інформацією рятувальників, 3 людини отримали серйозні поранення, їх госпіталізували.
Четвертого потерпілого дістали з сусіднього каналу Ландвер. У чоловіка травма ноги. Правоохоронці кажуть, що він стрибнув у воду самостійно.
Про причини інциденту поки що не повідомляють.
Поліцейські обшукали місцевість поблизу прилеглої станції метро. Цей район та Штреземанштрассе перебувають в оточенні.
У Берліні влаштували стрілянину: Фото DPA, Spreepicture
Стрілянина сталася в районі Кройцберг: дивіться карту
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