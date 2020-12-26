У столиці Німеччини вранці 26 грудня сталася стрілянина поблизу офісу Соціал-демократичної партії. У результаті інциденту поранення отримали 4 людини. Поліцейські проводять у Берліні спецоперацію.

Стрілянину влаштували у районі Кройцберг, де розташований офіс Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє видання Bild.

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Поліція наразі не знає, чи є зв'язок між фактом стрільби та місцем, де вона сталася.

За інформацією рятувальників, 3 людини отримали серйозні поранення, їх госпіталізували.

Четвертого потерпілого дістали з сусіднього каналу Ландвер. У чоловіка травма ноги. Правоохоронці кажуть, що він стрибнув у воду самостійно.

Про причини інциденту поки що не повідомляють.

Поліцейські обшукали місцевість поблизу прилеглої станції метро. Цей район та Штреземанштрассе перебувають в оточенні.

Зверніть увагу! У ніч на 23 грудня поблизу французького міста Сен-Жуст чоловік відкрив стрілянину по поліцейських. У результаті чого 3 людей загинули, ще 1 – отримала поранення.

У Берліні влаштували стрілянину: Фото DPA, Spreepicture

Стрілянина сталася в районі Кройцберг: дивіться карту