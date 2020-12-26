Стрілянина у Берліні: правоохоронці назвали причину
У Берліні зранку 26 грудня 2020 року виникла стрілянина. Інцидент трапився внаслідок конфлікту між чоловіками. Правоохоронці зауважили, що вони є представниками організованої злочинності.
Що кажуть правоохоронці
Полійцейські відкрили кримінальні справи щодо кількох осіб за підозрою у замаху на вбивство. Про це повідомили на сторінці прокуратури Берліна у твіттері.
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Постріли відбулися після сварки між чоловіками, які є представниками "середовища організованої злочинності". Всі постраждалі були госпіталізовані,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, стрілянина виникла поблизу офісу Соціал-демократичної партії. Втім, правоохоронці не уточнили, чи є зв'язок між подією та місцем, де вона трапилася.
Деталі стрілянини у Берліні
- Інцидент трапився о 4 годині ранку за місцевим часом.
- За даними рятувальників, серйозні поранення отримали 3 людини, їх відвезли у лікарню.
- Четвертого потерпілого дістали з сусіднього каналу Ландвер.
- У нього виявили травму ноги. Поліцейські кажуть, що постраждалий сам стрибнув у воду.
- Поліцейські обшукали місцевість поблизу прилеглої станції метро та оточили район.
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