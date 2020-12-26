У Берліні зранку 26 грудня 2020 року виникла стрілянина. Інцидент трапився внаслідок конфлікту між чоловіками. Правоохоронці зауважили, що вони є представниками організованої злочинності.

Що кажуть правоохоронці

Полійцейські відкрили кримінальні справи щодо кількох осіб за підозрою у замаху на вбивство. Про це повідомили на сторінці прокуратури Берліна у твіттері.

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Постріли відбулися після сварки між чоловіками, які є представниками "середовища організованої злочинності". Всі постраждалі були госпіталізовані,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, стрілянина виникла поблизу офісу Соціал-демократичної партії. Втім, правоохоронці не уточнили, чи є зв'язок між подією та місцем, де вона трапилася.

Деталі стрілянини у Берліні