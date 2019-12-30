Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео
В центре немецкой столицы неизвестный устроил стрельбу в магазине. По предварительным данным, это попытка ограбления.
Об этом говорится на странице берлинской полиции в твитере. По информации правоохранителей, стрельба произошла в районе Фридрихштрассе. Данных о жертвах нет.
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По данным правоохранителей, выстрелы раздались при попытке ограбления кафе неподалеку от знаменитого КПП Чарли.
Сейчас правоохранители оцепили здание. По их словам, "ситуация под контролем".
Отметим, что в ноябре неизвестный открыл стрельбу у синагоги в немецком городе Галле и исчез. Злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и скрылся на машине.