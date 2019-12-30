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      Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео

      128 Читати новину українською
      Полиция оцепила здание, где находится вооруженный мужчина / bild.de

      В центре немецкой столицы неизвестный устроил стрельбу в магазине. По предварительным данным, это попытка ограбления.

      Об этом говорится на странице берлинской полиции в твитере. По информации правоохранителей, стрельба произошла в районе Фридрихштрассе. Данных о жертвах нет.

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      По данным правоохранителей, выстрелы раздались при попытке ограбления кафе неподалеку от знаменитого КПП Чарли.

      Сейчас правоохранители оцепили здание. По их словам, "ситуация под контролем".

      Отметим, что в ноябре неизвестный открыл стрельбу у синагоги в немецком городе Галле и исчез. Злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и скрылся на машине.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стрельба
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