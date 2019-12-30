Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео

В центре немецкой столицы неизвестный устроил стрельбу в магазине. По предварительным данным, это попытка ограбления.

Об этом говорится на странице берлинской полиции в твитере. По информации правоохранителей, стрельба произошла в районе Фридрихштрассе. Данных о жертвах нет.

Смотрите также: Прихожане церкви в США застрелили нападавшего, который убил двух человек: видео 18+

По данным правоохранителей, выстрелы раздались при попытке ограбления кафе неподалеку от знаменитого КПП Чарли.

Сейчас правоохранители оцепили здание. По их словам, "ситуация под контролем".

#BREAKING: Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT — I.E.N. (@BreakingIEN) December 30, 2019

Отметим, что в ноябре неизвестный открыл стрельбу у синагоги в немецком городе Галле и исчез. Злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и скрылся на машине.