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      Невідомий влаштував стрілянину у центрі Берліна: відео

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      Поліція оточила будівлю, де знаходиться озброєний чоловік / bild.de

      У центрі німецької столиці невідомий влаштував стрілянину у магазині. За попередніми даними, це спроба пограбування.

      Про це мовиться на сторінці берлінської поліції у твітері. За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася у районі Фрідріхштрассе. Даних про жертви немає.

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      За даними поліції, постріли пролунали під час спроби пограбування кафе неподалік від знаменитого КПП Чарлі.

      Зараз правоохоронці оточили будівлю. За їхніми словами, "ситуація під контролем".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стрілянина
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