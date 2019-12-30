Невідомий влаштував стрілянину у центрі Берліна: відео
У центрі німецької столиці невідомий влаштував стрілянину у магазині. За попередніми даними, це спроба пограбування.
Про це мовиться на сторінці берлінської поліції у твітері. За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася у районі Фрідріхштрассе. Даних про жертви немає.
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За даними поліції, постріли пролунали під час спроби пограбування кафе неподалік від знаменитого КПП Чарлі.
Зараз правоохоронці оточили будівлю. За їхніми словами, "ситуація під контролем".
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