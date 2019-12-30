Невідомий влаштував стрілянину у центрі Берліна: відео

У центрі німецької столиці невідомий влаштував стрілянину у магазині. За попередніми даними, це спроба пограбування.

Про це мовиться на сторінці берлінської поліції у твітері. За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася у районі Фрідріхштрассе. Даних про жертви немає.

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За даними поліції, постріли пролунали під час спроби пограбування кафе неподалік від знаменитого КПП Чарлі.

Зараз правоохоронці оточили будівлю. За їхніми словами, "ситуація під контролем".

#BREAKING: Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT — I.E.N. (@BreakingIEN) December 30, 2019

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